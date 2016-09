CBF monta logística para Jesus não desfalcar Palmeiras contra Santa Cruz

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

Já esperando a convocação do atacante palmeirense Gabriel Jesus, a torcida do Verdão recebeu um alento da comissão da Seleção Brasileira nesta sexta-feira. Com uma lógica especial, o artilheiro poderá atuar no jogo do Alviverde contra o Santa Cruz, dia 3 de outubro.

“Como diz o Tite, a ideia é que os atletas ‘joguem muito por seus clubes’. Depois cuidamos da logística da Seleção. O Gabriel Jesus não vai estar conosco na viagem, mas já temos uma lógica específica e algo preparado para ele”, disse Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção Brasileira.

Por conta das eleições municipais em todo o território nacional, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será dividida entre o sábado, dia 1 de outubro, e segunda-feira, dia 3. O único jogo após o final de semana, porém, seria justamente do Palmeiras, que fecha a rodada às 20h (de Brasília), no estádio Palestra Itália, contra o Santa Cruz.

Assim, se o jovem tivesse que se apresentar à Seleção Brasileira no dia 2, mesma data dos demais atletas, o Verdão seria o único clube brasileiro prejudicado na disputa da 29ª rodada. Além de Gabriel Jesus, Alex Muralha, Weverton, Fagner e Lucas Lima são os outros atletas chamados que atuam no território nacional. Desta forma, o grupo perderá apenas os jogos da 30ª, e possivelmente, dependendo da volta de Mérida, 31ª rodada do Brasileirão – no caso palmeirense, América-MG, fora de casa, e Cruzeiro, como mandante.

O Brasil vai enfrentar a Bolívia no dia 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal, e em seguida viaja para Mérida, onde encara a Venezuela, no dia 11. Após vencer Equador e Colômbia, a Seleção ocupa a segunda colocação das eliminatórias, com 15 pontos em oito rodadas (o Uruguai é o líder, com 16).

