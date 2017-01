Brasil vacila e estreia na fase final com empate contra o Equador

A Seleção Brasileira estreou na fase final do Sul-Americano Sub-20 na madrugada de segunda para terça-feira. No Estádio Atahualpa, o time comandado pelo técnico Rogério Micale chegou a abrir 2 a 0 logo no primeiro tempo, mas vacilou e acabou cedendo o empate ao Equador.

Com o resultado, Brasil e Equador marcam seus primeiros pontos no hexagonal decisivo do torneio. Em mais dois jogos iniciados na segunda-feira, o líder Uruguai bateu a Argentina por 3 a 0 e a Colômbia empatou com a Venezuela por 1 a 1. Os quatro primeiros se classificam para o Mundial Sub-20 da Coreia do Sul.

Às 21h15 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na tentativa de impedir o líder de disparar, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai. Na sequência, o anfitrião Equador pega a Venezuela. Os dois jogos serão realizados no Estádio Atahualpa, em Quito.

O Jogo – Após sofrer uma bola na trave logo nos primeiros instantes de partida, a Seleção inaugurou o marcador aos 14 minutos de jogo. Em uma jogada na entrada da grande área, David Neres limpou a marcação e bateu para defesa de Cevallos. No rebote, o corintiano Guilherme Arana completou para as redes.

O time dirigido por Rogério Micale soube aproveitar o momento favorável e ampliou a vantagem aos 24 minutos do primeiro tempo. Desta vez pelo lado direito do campo, Matheus Sávio cruzou para o meio da área e Maycon, mais um corintiano, finalizou com sucesso.

O Equador conseguiu diminuir a vantagem brasileira aos 24 minutos da etapa complementar. Em uma saída precipitada, o goleiro Caíque cometeu pênalti grosseiro em Lino, já perto da linha de fundo. Na cobrança, Jaramillo converteu para o time da casa.

Aos 31 minutos do segundo tempo, pouco depois de Rogério Micale trocar David Neres por Douglas Luiz, o Equador chegou ao empate em nova cobrança de pênalti, cometido por Gabriel sobre o mesmo Lino. Com uma cobrança precisa, Estupiñan marcou o segundo do time da casa.

Após sofrer o empate, Rogério Micale, atual campeão olímpico, promoveu a entrada de Léo Jabá no lugar de Richarlison. A Seleção Brasileira, apática, não conseguiu retomar a liderança no placar e acabou estreando com empate no hexagonal final do Sul-Americano.

FICHA TÉCNICA

EQUADOR 2 X 2 BRASIL

Local: Estádio Atahualpa, em Quito-EQU

Data: segunda-feira, 30 de janeiro de 2016

Horário: 23h30 (de Brasília)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar

Assistentes: Milciades Saldivar e Dario Gaona

Cartões amarelos: Quintero e Minda (EQU); Maycon, Guilherme Arana, Gabriel e Caíque (BRA)

Gols:

Brasil: Guilherme Arana, aos 14 minutos do 1º Tempo, e Maycon, aos 24 minutos do 1º Tempo

Equador: Jaramillo, aos 24 minutos do 2º Tempo, e Estupiñan, aos 31 minutos do 2º Tempo

EQUADOR: Cevallos; Minda, Torres, Quintero e Estupiñan; Rojas (Muñoz), Jordan, Jaramillo e Cabezas; Corozo (Caicedo) e Lino

Técnico: Javier Rodriguez

BRASIL: Caíque; Dodô, Lyanco, Gabriel e Guilherme Arana; Caio e Maycon; David Neres (Douglas Luiz), Matheus Sávio (Giovanny) e Richarlison (Léo Jabá); Felipe Vizeu

Técnico: Rogério Micale