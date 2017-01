Brasil e Argentina caem no mesmo grupo do Sul-Americano sub-17

Foram sorteados nesta quinta-feira, em Santiago, no Chile, os grupos da primeira fase do Sul-Americano sub-17 de 2017. A Seleção Brasileira compõe o Grupo B ao lado de Argentina, Paraguai, Venezuela e Peru. No Grupo A, Uruguai, Equador, Colômbia e Bolívia disputam três vagas com o anfitrião Chile.

Com o torneio marcado entre 23 de fevereiro e 19 de março, o Brasil estreia no dia 24, contra o Peru, no Estádio Fiscal, em Talca – local, inclusive, que sediará todos os jogos do grupo. Já pela chave A, os jogos acontecerão na cidade de Rancagua.

Após o sorteio, o técnico Carlos Amadeu avaliou a situação brasileira e disse que será um torneio equilibrado: “Os grupos ficaram equilibrados, apesar de nossa chave ter o maior rival, que é a Argentina. Teremos com certeza grandes jogos”, afirmou.

As cinco seleções de cada grupo se enfrentam em turno único e as três melhores de cada chave avançam para o hexagonal final. Nele, o melhor time será o campeão e os quatro melhores se classificam para o Mundial Sub-17, que acontece entre os dias 6 e 28 de outubro, na Índia.

Confira as datas de todos os jogos do Brasil na primeira fase da competição:

24/2

Brasil x Peru

26/2

Brasil x Venezuela

2/3

Brasil x Paraguai