Ausências em convocação causam ‘surpresa negativa’ no Santos

O elenco do Santos estava ligado na convocação do técnico Tite nesta quinta-feira. Após a CBF divulgar que apenas atletas que atuam no Brasil seriam chamados para o amistoso da Seleção contra a Colômbia, no dia 25, a expectativa cresceu no Peixe. Porém, após o treinador divulgar os nomes chamados, o clima foi de surpresa negativa no CT Rei Pelé.

Nos arredores do clube, já era dada como certa a convocação de Zeca, Vanderlei e Lucas Lima. Dos três, apenas o meia ganhou uma nova oportunidade com Tite. O camisa 10, por sua vez, agradeceu mais uma chance de jogar com a amarelinha.

“Já é um sonho chegar à seleção, se manter nela é ainda mais difícil. Estou muito feliz pela oportunidade que o professor Tite está me dando, quero agradecê-lo. Agora tenho que seguir me dedicando na pré-temporada, que está sendo muito boa, para chegar bem à Seleção”, afirmou Lucas Lima.

A maior decepção santista ficou por conta de Vanderlei. Após fazer um bom Campeonato Brasileiro, o goleiro tinha esperança de ficar com a vaga restante entre os goleiros, pois Weverton e Muralha já estão sendo convocados com frequência. Porém, Tite optou por chamar Danilo Fernandes, do Internacional.

E pelas laterais, o santista Zeca, que conquistou o ouro a Seleção na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, também ficou fora da lista. O técnico da amarelinha preferiu chamar Fábio Santos e Marcos Rocha, do Atlético-MG, Fagner, do Corinthians e Jorge, do Flamengo.

Apesar de lamentar a ausência dos dois atletas, a comissão técnica do Santos comemorou o fato de poder contar com eles para o restante da pré-temporada. Caso fossem convocados, Zeca e Vanderlei perderiam algumas atividades e também ficariam de fora do jogo-treino contra o Nacional-SP, na próxima terça-feira, no CT Rei Pelé.