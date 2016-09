Após confusões, Sánchez diz para Colômbia não cair em catimba brasileira

Com um histórico recente de confusões, expulsões e jogadas violentas entre Brasil e Colômbia, o volante Carlos Sánchez pediu para que sua seleção não entre na catimba dos brasileiros durante a partida da próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

“Será importante que evitemos entrar em provocações com o Brasil. Tem que se dedicar a jogar a partida, estar mais concentrado no que é futebol. Todos somos conscientes disso, e estamos preparados para não entrar em provocações”, disse Sánchez em entrevista à rádio Caracol.

Na última partida entre Brasil e Colômbia, pela Copa América de 2015, uma confusão no final do jogo resultou na expulsão de Carlos Bacca e Neymar, que ainda foi punido por quatro jogos – ficando de fora do restante da competição – por chutar a bola no lateral Pablo Armero e tentar uma cabeçada em Jeison Murillo.

Um ano antes, Neymar também perdeu parte do torneio, no caso, a Copa do Mundo, mas desta vez por conta de uma fratura na terceira vértebra lombar provocada por uma joelhada do lateral Camilo Zúñiga. Deixando de lado a rivalidade e os acontecimentos, Sánchez falo sobre a equipe do técnico Tite, que venceu o Equador por 3 a 0 fora de casa.

“É um time que está em renovação, com um corpo técnico novo, jogadores novos que querem mostrar serviço, que querem ficar na seleção. Será uma equipe diferente da que temos visto nos últimos anos. Está com mais cara de time. Vimos um grande trabalho contra o Equador, a mudança foi notada”, finalizou Carlos Sánchez, ex-Aston Villa e titular de José Pékerman.

