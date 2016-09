Alisson já vê a Seleção “cascuda” após dois jogos sob o comando de Tite

Vazado pela primeira vez sob o comando de Tite, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, nesta terça-feira, o goleiro Alisson saiu de campo bastante satisfeito com o resultado conquistado na Arena da Amazônia. Afinal, em dois jogos sob o comando do antigo técnico do Corinthians, a Seleção Brasileira ostentou 100% de aproveitamento, passou a receber elogios e alavancou a sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Foram vitórias muito boas, importantes. Precisávamos desses pontos para encostar na ponta da tabela. A equipe está se tornando cascuda e competitiva. Demonstrou isso hoje e poderá manter esse espírito nas próximas partidas”, comentou Alisson, quando deixava o gramado do estádio de Manaus.

Convocado também na passagem de Dunga pela Seleção, o goleiro lembrou que o time nacional convivia com críticas há até pouco tempo. E até encarou a situação de forma positiva. “É assim que se forma um grupo vencedor. A gente tem que sofrer um pouco primeiro para o time ficar calejado. Temos uma equipe jovem, que vinha apanhando bastante nos últimos anos”, recordou.

Pelo menos por enquanto, há uma trégua. A Seleção Brasileira voltou a escutar que “o campeão voltou”, coro entoado pelo público da Arena da Amazônia, que também soltou a voz para gritar “olé” – apesar das adversidades enfrentadas na partida.

“Foi muito mais difícil hoje, até porque o adversário já sabia como jogaríamos. Colocamos a mesma maneira de jogo, e foi mais pegado, como a gente diz no Sul. Ainda assim, a equipe está de parabéns. Sofreu o empate, o que mexe com a cabeça, e foi sábia o suficiente para sair com a vitória”, celebrou Alisson.

Os próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias serão em outubro, contra Bolívia, na Arena das Dunas, e Venezuela, fora de casa. “Estaremos mais tranquilos, sabendo que cumprimos o nosso dever”, concluiu o goleiro brasileiro.

