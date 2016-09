Alisson já projeta ascensão na tabela depois de primeira vitória com Tite

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Titular da Seleção Brasileira, agora dirigida por Tite, o goleiro Alisson foi mais um a ficar empolgado com a estreia positiva do treinador – vitória convincente sobre o Equador, por 3 a 0, em Quito, na quinta-feira. O jogador da Roma, da Itália, já começou até a projetar a ascensão da equipe na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

“A partir de agora, temos o grande desafio de subir cada vez mais na tabela”, avisou Alisson, em entrevista à CBF TV. “Está tudo muito embolado, com todo o mundo junto. Estamos a um ponto de três seleções e a dois da Argentina, que lidera”, observou.

O Brasil passou a somar 12 pontos ganhos a partir do triunfo sob o comando de Tite, contra 13 de Uruguai, Colômbia e Equador e 14 da primeira colocada Argentina. O time nacional terá a oportunidade de subir bastante, portanto, diante dos colombianos, na terça-feira, na Arena da Amazônia.

“É sempre difícil jogar com a Colômbia. Mas, dentro de casa, a gente conta com o apoio do torcedor, que é importante, mesmo sabendo que está tudo nivelado. Jogamos fora de casa e vencemos. Tentaremos ganhar de novo para melhorar a campanha e abrir distância para quem está atrás”, projetou Alisson.

O discurso otimista do goleiro é embasado pela estreia emblemática de Tite. Com um futebol envolvente no segundo tempo do jogo contra os equatorianos, a Seleção se expôs pouco na defesa e ainda marcou três gols, um de Neymar, de pênalti, e dois de Gabriel Jesus, com belas conclusões.

“Foi um jogo difícil. Não é à toa que quebrou um tabu de 33 anos sem vitórias do Brasil lá. Fizemos um ótimo trabalho, consistente, bem defensivamente, sem ceder tantas chances ao adversário. O pessoal do ataque também ajudou muito. Fomos compactos. Fizemos por merecer”, orgulhou-se Alisson.

