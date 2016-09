Hertha Berlim bate o Schalke, segue 100% e divide liderança com o Bayern

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

O Hertha Berlim segue imparável no Campeonato Alemão. Neste domingo, o time da capital alemã bateu o Schalke 04 por 2 a 0, em casa, chegando aos nove pontos ganhos após três partidas, mesmo número do líder Bayern de Munique, à frente no saldo de gols.

Mitchell Weiser, aos 19 minutos do segundo tempo, e o suíço Stocker, aos 29, fizeram os gols da equipa da casa. Se o Hertha comemorou mais um triunfo, a torcida do Schalke começa a temporada preocupada pela terceira derrota seguida, o que mantém o time na lanterna da Bundesliga.

Na outra partida realizada neste domingo, o Mainz venceu o Augsburg por 3 a 1, com gols do colombiano Córdoba, do turco Malli e do japonês Muto. Stafvlidis descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Mainz subiu até meio da tabela, ocupando ao final da terceira rodada o nono lugar com quatro pontos. Já o Augsburg é o 13º, com três.

Recomendado para você