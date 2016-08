Zagueiro elogia elenco do São Paulo e manda indireta ao Palmeiras

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

A qualidade do elenco não é a razão pela qual o São Paulo vive má fase. Essa é a opinião do zagueiro e capitão Maicon, que ainda aproveitou a entrevista coletiva para mandar uma indireta a um dos maiores rivais do Tricolor, o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, em que o time do Morumbi aparece em 11º lugar.

“Se (o elenco) fosse fraco não teria chegado numa semifinal de Libertadores, como outras equipes que se diziam fortes e não passaram nem da primeira fase. Temos um elenco de bastante qualidade. Claro que quando as coisas não correspondem dentro de campo, a cobrança aumenta”, disse o defensor, na última sexta-feira.

Maicon se referiu ao fato de o rival do outro lado do muro do CT da Barra Funda não ter se classificado às oitavas de final do torneio continental. O jogador pede, agora, a união do grupo de atletas para que o Tricolor recupere o futebol apresentado na Libertadores, em que o clube foi o único entre os brasileiros a alcançar as semifinais.

“O espírito não é o mesmo da Libertadores. Temos de focar mais no Brasileiro para sairmos dessa situação. Já passamos na Libertadores, agora é presente, se unir ainda mais, fortalecer, um ajudando o outro para sair”, explicou, esclarecendo que o mau momento não se dá por supostos problemas de dentro do plantel tricolor.

“A gente se dá bem. Se não nos déssemos bem o problema seria mais fácil de lidar. O problema não é esse, o problema é o futebol que não temos apresentado nas últimas partidas. Temos que corrigir nossos erros, precisamos nos doar mais e melhorar dentro de campo”, completou Maicon.

A primeira oportunidade que o São Paulo terá para iniciar sua reação é o confronto com o Coritiba, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Ricardo Gomes ocupa a 11ª posição, com 27 pontos, apenas quatro a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

