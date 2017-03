Zaga volta a falhar e São Paulo cede empate ao Botafogo em Ribeirão

A zaga do São Paulo voltou a exercer o papel de vilã na noite desta quarta-feira. Após realizar um bom primeiro tempo no Estádio Santa Cruz e abrir o placar com Gilberto, o Tricolor voltou sonolento para a etapa final e cedeu o empate por 1 a 1 para o Botafogo-SP, após bobeira do sistema defensivo, em duelo válido pela 10ª e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O técnico Rogério Ceni não pôde contar com o goleiro Sidão, os zagueiros Rodrigo Caio e Maicon, e o volante Cícero, por lesões. Já os argentinos Lucas Pratto e Buffarini e o peruano Cueva estão a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Com tantos desfalques, o Tricolor chegou à quarta partida seguida sem vitórias no ano – antes, havia perdido para Palmeiras (3 a 0) e empatado com ABC e Ituano (1 a 1).

O resultado escancara a principal deficiência do São Paulo na temporada. Este foi o 12º jogo consecutivo em que a equipe foi vazada. Nesta noite, Lugano e Lucão até foram seguros, mas o sistema defensivo falhou aos oito minutos do segundo tempo, quando Kauê saiu na cara de Renan Ribeiro e empatou para o Botafogo. A última vez em que não sofreu gols ocorreu em 9 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Líder do Grupo B, com 16 pontos, o São Paulo garante a classificação às quartas de final se vencer o arquirrival Corinthians, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Já o Botafogo, segundo colocado do Grupo A, com 13 pontos, voltará a campo diante do Red Bull Brasil, em Campinas, às 19 horas do mesmo dia.

O jogo – Após um início ligeiramente melhor do Botafogo, o São Paulo acertou a sua marcação e quase abriu o placar aos cinco minutos, quando João Schmidt roubou a bola na saída adversária e passou para Luiz Araújo, que ajeitou e disparou a bomba de pé esquerdo, acertando o travessão do goleiro Neneca.

A partir de então, o time do Morumbi foi tomando conta da partida e empurrando os mandantes para o campo de defesa. Com dificuldades de acelerar o jogo por baixo, o São Paulo chegou ao primeiro gol aos 20 minutos, com Gilberto, de cabeça, aproveitando cruzamento preciso de Junior Tavares.

Com exceção de uma falta cobrada por Vitinho, aos 35, o Botafogo não conseguiu ameaçar a surpreendente segura defesa do São Paulo, que não recuou mesmo com a vantagem e terminou o primeiro tempo com 57% da posse de bola, e com o dobro de finalizações do rival (seis contra três).

O Botafogo começou pressionando na etapa final e alcançou o empate logo aos oito minutos, aproveitando falha da inconsistente zaga tricolor: após ver seu companheiro ganhar dividida na esquerda, Francis recebeu e passou, nas costas de Lucão, para Kauê, que saiu na cara de Renan Ribeiro e bateu cruzado, de esquerda, deixando tudo igual no Santa Cruz.

Para piorar, o São Paulo perdeu dois jogadores por lesão. Bruno, com um entorse no tornozelo, e Gilberto, que levou uma bolada na cabeça, foram trocados por Lucas Fernandes e Andres Chavez, respectivamente. Nitidamente abatido na partida, o time da capital quase sofre a virada aos 22, quando Samuel Santos invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Francis, que se esticou todo, mas não alcançou a bola.

Nos minutos finais da partida, o São Paulo se lançou ao ataque na base do abafa e tentou exercer pressão, enquanto o Botafogo, aparentemente satisfeito com o empate, se reservou atrás e conseguiu segurar a equipe da capital, que chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no ano.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 22 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Público: 12.388 pagantes

Renda: R$ 577.345,00

Cartão Amarelo: Serginho, Bileu e Fernando Medeiros (Botafogo-SP); Bruno e Araruna (São Paulo)

Gols:

SÃO PAULO: Gilberto, aos 20 minutos do 1º tempo

BOTAFOGO-SP: Kauê, aos 8 minutos do 2º tempo

BOTAFOGO-SP: Neneca; Samuel Santos, Gualberto, Felipe e Serginho (Kauê); Marcão Silva, Bileu (Fernando Medeiros), Diego Pituca e Vitinho (Bernardo); Marcão e Francis

Técnico: Moacir Júnior

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno (Lucas Fernandes), Lucão, Lugano e Junior Tavares; João Schmidt, Araruna e Thiago Mendes, Wellington Nem (Jucilei), Luiz Araújo e Gilberto (Andres Chavez)

Técnico: Rogério Ceni