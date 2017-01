Ytalo deixa o São Paulo de forma melancólica e volta para o Audax

Ytalo foi um dos destaques do Grêmio Audax que por pouco não conseguiu conquistar o Campeonato Paulista na última temporada. A equipe comandada por Fernando Diniz fez história mesmo com a derrota para o Santos na final e ainda abriu oportunidades para muitos jogadores até então desconhecidos do grande público. Um deles era o jovem centroavante de 28 anos, que acabou chamando a atenção do São Paulo. Mas, menos de um ano depois, Ytalo está de volta ao elenco de Osasco de forma melancólica.

O Tricolor do Morumbi confirmou a liberação do atleta depois de apenas 13 partidas e um gol marcado. O grande vilão dessa história foi joelho direito de Ytalo. Durante um clássico contra o Corinthians, dia 17 de julho, o jogador acabou sofrendo uma lesão no menisco e também precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Desde o Majestoso em Itaquera, o Reffis do CT da Barra Funda se tornou no único ambiente de Ytalo dentro do São Paulo.

Após estrear no fim de maior pela equipe do Morumbi cheio de sonhos e metas para a carreira, o atacante sabia que não teria muito tempo para mostrar serviço. Seu contrato era válido apenas até dezembro de 2016. O São Paulo teve de esperar até a recuperação plena do jogador, já que por lei nenhum clube pode dispensar um atleta em tratamento.

Agora, Ytalo vai recomeçar no clube em que apareceu para o Brasil com a esperança de reencontrar seu melhor futebol e provar que está em plenas condições físicas. O São Paulo seguirá sua vida apostando em Andres Chavez, Pedro, Gilberto, Luiz Araújo, David Neres, Neilton e Wellington Nem para o setor de ataque. Nilmar ainda tem chance de chegar, assim como o paraguaio Cristian Colmán.