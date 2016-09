Wesley sai de campo calado, mas Rodrigo Caio se empolga e fala em G4

Nem o fato de ter marcado o gol da vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro na noite desta quinta-feira, no Morumbi, fez com que Wesley mudasse sua postura de se preservar e não conversar com a imprensa. Depois do confronto da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou com o placar de 1 a 0 para o Tricolor, Wesley deixou o gramado e foi direto para o vestiário sem dar uma só palavra. Apesar disso, o meia não deixou de comemorar junto a seus companheiros.

Por outro lado, Rodrigo Caio falou até em G4. Com a segunda vitória seguida na competição, o São Paulo alcançou os 34 pontos e agora está a oito pontos do Santos, primeiro dentro da zona de classificação à Copa Libertadores da América. Apesar da distância, o zagueiro não deixa de acreditar.

“O time já vinha mostrando que podia fazer muito mais. Jogamos de igual para igual contra o Palmeiras, vencemos o Figueirense e hoje fomos muito bem no primeiro tempo, perdemos um pênalti (no segundo tempo), mas, graças a Deus, conseguimos mais uma vitória, e agora é continuar nessa pegada para chegar mais perto da parte de cima e quem sabe chegar ao G4”, avaliou o zagueiro, que retornou ao time e foi um dos melhores em campo.

“Fico feliz, não só pela sensação de dever cumprido, mas de me sentir bem, confortável, sem nenhum problema e jogar pelo São Paulo. A equipe fez um bom jogo e alcançou mais uma vitória. Tudo isso deixa a gente com a certeza de que é nesse caminho que temos de seguir”, comentou o campeão olímpico, que desfalcou o grupo por cauda de uma pancada no quadril e por ter levado cerca de 30 pontos na boca em jogadas que aconteceram no clássico com o Palmeiras, há uma semana.

A vitória desta quinta, no entanto, poderia ter sido mais tranquilo caso Andres Chavez não desperdiçasse um pênalti que ele mesmo sofreu aos 43 da etapa final, quando o Cruzeiro pressionava o Tricolor no campo de defesa. Na saída do campo, o argentino minimizou o fato e explicou o motivo de ter tirado a bola das mãos de João Schimidt.

“Não, eu não sabia que havia sido pênalti. Deixei a bola, mas estou tranquilo pelo triunfo e feliz pela vitória”, disse El Comandante. Mas, Rodrigo Caio detalhou melhor o que aconteceu dentro de campo pouco antes do centroavante parar no goleiro Rafael. “Falei para o João (Schimidt) bater, porque ele bate muito bem, mas o Chavez pediu a bola, disse que estava confiante, e errar acontece. Só erra quem bate. Todos têm a confiança do elenco e agora é treinar para não errar mais”, concluiu o zagueiro.



