Wesley lesiona joelho em treino e vira desfalque contra o Moto Club

Após perder Wellington Nem devido a uma lesão na coxa esquerda, o São Paulo sofreu a sua segunda baixa da temporada durante o treino fechado desta terça-feira no CCT da Barra Funda. O volante Wesley sentiu um trauma no joelho direito e ficará em tratamento no Reffis, ficando de fora da delegação que embarcará nesta noite rumo a São Luís, no Maranhão, onde a equipe enfrenta o Moto Club nesta quinta, pela primeira fase da Copa do Brasil.

A atividade desta terça-feira foi o primeiro treino tático do Tricolor após a derrota por 4 a 2 para o Grêmio Osasco Audax, sofrida no último domingo, pela estreia no Campeonato Paulista. O time do Morumbi fará seus últimos ajustes na noite desta quarta no Estádio Castelão, local do confronto com o Moto Club.

Para a vaga deixada por Wellington Nem, Neilton e Cícero são os candidatos. O primeiro, contudo, é o favorito, já que se encontra em melhores condições físicas do que o segundo, que pode entrar no decorrer da partida. Outra mudança que pode ser analisada pelo técnico Rogério Ceni se relaciona com o setor defensivo.

Douglas não foi bem no domingo e pode ser trocado por Rodrigo Caio, que atuou como volante contra o Audax. A vaga aberta no meio-campo deve ser preenchida por João Schmidt ou Araruna.

Além de Wellington Nem e Wesley, serão desfalques o goleiro Renan Ribeiro (em recuperação de um estiramento na coxa esquerda), o meia Lucas Fernandes (em fase final de recuperação de cirurgias no joelho e no ombro) e Lyanco (a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano do Equador).

O zagueiro Breno e o volante Wellington também ficaram de fora da lista de relacionados de Ceni. O primeiro não viajará ao Maranhão puramente por questão técnica, ao passo que o segundo está de partida para o Sport, em negociação envolvendo o retorno do atacante Rogério ao São Paulo.

O duelo contra o Moto Club está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira. O São Paulo, como visitante, joga pelo empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de classificação, o time do Morumbi enfrentará o vencedor do confronto entre PSTC-PR e Ypiranga-RS.

Abaixo, veja a lista dos 21 jogadores do São Paulo relacionados para o duelo contra o Moto Club:

Goleiros: Denis, Sidão e Thiago Couto

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Douglas e Lucão

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt e Araruna

Meias: Cueva, Cícero e Shaylon

Atacantes: Andres Chavez, Luiz Araújo, Gilberto e Neilton