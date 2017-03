Vídeo de Cueva cantando com uma lata de cerveja viraliza na internet

Não é só dentro de campo que o meio-campista peruano Cueva está em evidência. Passou a circular, nesta sexta-feira, um vídeo do jogador do São Paulo aproveitando um momento de folga cantando a música “Amor de Arena”, de seu compatriota Toño Centella, com uma lata de cerveja na mão e a companhia de um amigo.

O vídeo rapidamente viralizou, ou seja, se tornou conhecido na internet, e despertou inúmeras reações de torcedores, que fizeram piada com o ocorrido e até apoiaram o fato de o atleta beber durante a folga.

Esta não é a primeira vez que o peruano aparece soltando a voz em um vídeo. Em outra ocasião, o meia fez a alegria da internet cantando a música “Evidências”, da dupla sertaneja brasileira Chitãozinho & Xororó.