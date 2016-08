Tricolor faz treino físico e Auro se anima com chance de jogar clássico

O São Paulo encerrou sua quarta-feira com mais um treinamento no CT da Barra Funda, mas, diferente do que aconteceu no período da manhã, dessa vez os atletas não calçaram chuteiras e fizeram apenas trabalhos físicos no Reffis sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz e sob orientação de Kako Peres na parte de piscina. Nesta quinta, o elenco mais uma vez trabalhará dobrado e sem a presença da imprensa.

E diante desse cenário de confinamento e clima ainda pesado pelos protestos de sábado e após mais um tropeço no Morumbi, no dia seguinte, um dos mais empolgados é o jovem lateral direito Auro, que deve ter a chance de voltar a jogar no clássico contra o Palmeiras, dia 7, no Palestra Itália.

“É uma semana cheia para que eu possa mostrar o trabalho para o professor, as minhas qualidades. E espero ter uma oportunidade novamente para mostrar meu futebol”, comentou o jogador, que aparece como solução já que Julio Buffarini está suspenso e Bruno no departamento médico em função de um estiramento na coxa. “São dois excelentes jogadores, mas eu vou mostrar no treinamento que eu tenho condição de ser titular”, avisou Auro.

Até agora, a promessa das categorias de base do Tricolor fez apenas oito partidas em 2016. Foram 488 minutos em campo, sendo que a última fez no dia 10 de julho, quando foi titular de um time praticamente inteiro reserva na vitória diante do América-MG, por 3 a 0. Nada disso, porém, parece tirar o foco do lateral.

“Já joguei clássico (contra o Corinthians, em 2015), mas contra o Palmeiras, não. Vai ser uma oportunidade única e eu quero a vitória. Só penso em vitória”, resumiu, sem deixar transparecer qualquer insatisfação por ter de ficar no clube devido a necessidade depois de ter sido chamado por Tite para participar dos treinamentos da Seleção Brasileira.



Recomendado para você