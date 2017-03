Torino tem melhor oferta e fica próximo de levar o zagueiro Lyanco

O italiano Torino está perto de bater a rival Juventus e ficar com o zagueiro Lyanco, do São Paulo. O clube grená oferece 6 milhões de euros (quase R$ 20 milhões) pelo defensor de 20 anos, que pode render à agremiação brasileira mais 2 milhões de euros (R$ 6,6 milhões) caso o atleta cumpra metas de desempenho estabelecidas em contrato.

Caso a iminente negociação se concretize, Lyanco poderia jogar pelo Torino apenas em junho, quando será aberta a janela de transferências na Europa. No entanto, o jogador poderá antecipar sua mudança à Itália para se ambientar ao novo clube e ao país.

O Torino está na frente da Juventus por ter a intenção de usar Lyanco em sua própria equipe. Já a Velha Senhora o emprestaria a um time menor.

Embora publicamente manifeste o desejo de “fazer história” no Tricolor, ele está animado com a proposta. Lyanco não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista. No jogo de volta contra o ABC (1 a 1), em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil, o zagueiro foi bem e recebeu elogios do técnico Rogério Ceni, que indicou usá-lo no mata-mata do Estadual.

A defesa é o setor com mais opções no elenco tricolor. Além de Lyanco, Ceni tem à sua disposição Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão. Mesmo assim, o time vem sofrendo muitos gols e ainda pode perder Rodrigo Caio, que atrai clubes do exterior a cada janela de transferências. Já Lugano tem contrato só até o meio do ano e é outro que pode deixar o Morumbi.

Revelado pelo Botafogo, Lyanco foi contratado pelo Tricolor em 2015 e terminou sua formação como jogador em Cotia, chegando ao time de cima no mesmo ano. No total, atuou em 25 partidas pelo São Paulo e marcou um gol.