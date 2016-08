Torcedor fanático, Isaquias Queiroz recebe camisa autografada do Tricolor

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Isaquias Queiroz segue colhendo os louros de sua histórica participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O canoísta, que faturou três medalhas olímpicas – sendo duas de prata e uma de bronze – recebeu uma camisa do São Paulo, seu clube do coração, nesta sexta-feira.

A foto do baiano de Ubaitaba com o uniforme do Tricolor autografado pelos jogadores foi publicada no Instagram oficial da equipe. Sorridente, Isaquias aproveitou para posar usando as três medalhas conquistadas nos Jogos. Segundo o clube, o ídolo Rogério Ceni chegou a enviar um vídeo parabenizando o atleta pelo histórico feito.

Apesar da alegria com o torcedor ilustre, o Tricolor vive situação complicada dentro dos gramados. Na última quarta, sofreu a derrota por 2 a 1 para o Juventude, jogando no Morumbi, na partida da ida da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe é apenas a 11ª colocada, com sete vitórias, seis empates e oito derrotas.

Parabéns, @isaquias_lx! Olha aí o nosso tri-medalhista da @rio2016 com a camisa que mandamos de presente pelas 3 medalhas. São-paulinaço, o Isaquias também é fã do M1TO, que fez questão de mandar um vídeo de parabéns para o herói olímpico do Brasil! #IssoÉSãoPaulo Uma foto publicada por São Paulo FC (@saopaulofc) em Ago 26, 2016 às 7:20 PDT

