Time sub-20 do São Paulo faz gols relâmpago e goleia o Corinthians

Se o time profissional do São Paulo segue em má fase, o sub-20 dá grandes alegrias ao seu torcedor. Na manhã deste domingo, o Tricolor impôs uma acachapante goleada sobre o Corinthians, por 5 a 0, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista da categoria. A equipe do Morumbi liquidou as chances alvinegras em apenas 20 minutos de jogo, quando abriu 4 a 0.

Nesta partida, o técnico Marcos Vizolli comandou os jovens são-paulinos, já que o titular André Jardine, que treinou interinamente o time profissional antes da chegada de Ricardo Gomes, está com a Seleção Brasileira sub-20 a convite de Rogério Micale em amistosos na Inglaterra.

Sem a presença de sua torcida (o duelo obedeceu a medida imposta pelo Ministério Público, que proíbe a ida de torcedores do time visitante em clássicos no estado de São Paulo até 31 de dezembro deste ano), o Tricolor abriu o placar logo aos sete minutos, com gol de cabeça de Gabriel após bom cruzamento de Júnior. Aos 11, o atacante voltou a balançar as redes, mas desta vez com o pé direito. Pouco depois, Gabriel fez seu terceiro tento no clássico. Com 20 minutos, Caíque foi derrubado na entrada da área. Na cobrança do pênalti, Araruna bateu com perfeição, sem chances para o arqueiro corintiano.

A etapa final começou mais equilibrada, com o Timão marcando mais forte no meio-campo. Aos 16 minutos, o goleiro Perri fez sua primeira defesa no jogo, espalmando a bola para escanteio.

A partir de então, a partida ficou mais tensa e faltosa, provocando um princípio de tumulto entre os atletas de ambos os times. Aos 37, Liziero entrou no lugar do artilheiro Gabriel. E foi dele que saiu o quinto e último gol, após novo cruzamento de Júnior.

Com a goleada, o São Paulo se isolou na liderança do Grupo 3, com 33 pontos. O próximo compromisso da equipe sub-20 do Tricolor será em Bragança, contra o Bragantino, no dia 7 de setembro. Na mesma data, o Corinthians buscará a reabilitação diante do Taubaté, fora de casa.

