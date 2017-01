Time de Amoroso nos Estados Unidos anuncia amistoso contra o São Paulo

O primeiro jogo do São Paulo em 2017 e sob o comando de Rogério Ceni deve acontecer contra a equipe do veterano atacante Amoroso, campeão mundial em 2005 ao lado do ex-goleiro. Apesar do clube paulista ainda não ter confirmado o jogo, o Boca Ratón FC, dos Estados Unidos, anunciou em seu site oficial um amistoso com o São Paulo para o dia 15 de janeiro, no estádio IMG Academy, local onde a equipe tricolor fará sua pré-temporada a partir de sexta-feira.

“Estamos muito felizes com esse amistoso contra uma equipe tão grande. Será um ótimo início para a pré-temporada. Isso só foi possível graças ao empenho do Amoroso, que representa o Boca Ratón no Brasil. Nossa parceria está dando certo dentro e fora do campo. Muitos outros projetos dessa parceria serão anunciados em breve”, declarou o presidente do Boca Ratón, Douglas Heizer, lembrando que Amoroso, além de atleta, também é o embaixador do clube.

O site do Boca Ratón também lembra em sua nota sobre o amistoso a importância de Amoroso para a conquista do terceiro título Mundial do São Paulo, em 2005. O atacante, que fora contratado apenas para aquele torneio no Japão, marcou dois gols na semifinal, em cima do Al Ittihad, dos emirados Árabes Unidos, na vitória são-paulina por 3 a 2, antes do trinfo por 1 a 0 sobre o Liverpool, da Inglaterra.

A ida do São Paulo aos Estados Unidos tem como principal motivação a disputa da Florida Cup. A equipe do Morumbi entra na competição dia 19, quando enfrentará o vencedor de Millonarios-COL e River Plate-ARG, já na semifinal. Por causa da tabela, podemos ter um clássico entre Corinthians e São Paulo na grande final.