Thiago Mendes pede foco na Copa do Brasil e elogia Marcinho

O São Paulo terá duas decisões importantes pela frente em competições de mata-mata. Primeiro, o Tricolor enfrentará o Cruzeiro pela quarta fase da Copa do Brasil, com o primeiro confronto acontecendo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Depois, no domingo, o time jogará pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ciente da importância dos dois torneios, Thiago Mendes pede foco no primeiro compromisso: contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

“Demos um passo de cada vez. Primeiro temos que pensar no Cruzeiro. Estamos em uma crescente. Essa semana vai estar bem focada na Copa do Brasil, pensando no time do Cruzeiro. Precisamos primeiro pensar na Copa do Brasil, depois no Paulista”, declarou.

Apesar destas duas decisões e dos desfalques que a equipe tem, o volante vê o São Paulo preparado para conseguir competir em alto nível. Thiago Mendes não poupou elogios ao elenco tricolor afirmando que o clube tem mais do que somente 11 titulares, exaltando também a qualidade dos reservas.

“O São Paulo sempre está preparado. Tem excelentes jogadores. Mesmo além dos 11, tem jogadores que dão conta do recado. Sabemos que a equipe do São Paulo tem bastante jogadores de qualidade. E vários dão dor de cabeça quando entram no time titular. Então ele vai ter dificuldade para escalar o time”, avaliou.

O trabalho desta segunda-feira marcou a primeira experiência de Marcinho com o elenco são-paulino. Recém-chegado ao Tricolor, vindo de empréstimo junto ao São Bernardo, o atacante treinou normalmente e se destacou ao marcar um gol e ganhou elogios de Thiago Mendes.

“Hoje ele fez um belo treino, fez gol. E agora só depende do Rogério Ceni escalar. Na Copa do Brasil e mais para a frente”, completou o volante.

*Especial para a Gazeta Esportiva