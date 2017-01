Thiago Mendes crê que Ceni colocará o São Paulo no “devido lugar”

Assim como torcida e diretoria, Thiago Mendes acredita que o técnico Rogério Ceni recolocará o São Paulo na trilha dos títulos em 2017. Baseado nos primeiros sete dias de trabalho com o ex-goleiro, o volante confia em um time mais competitivo em relação a 2016.

“Como treinador, ele vai saber colocar nosso time no devido lugar. O São Paulo há alguns anos não consegue títulos e 2017 tem que ser diferente”, afirmou o meio-campista, em entrevista à Espn Brasil, nesta quarta-feira.

A exemplo de seus companheiros, Thiago Mendes está encantando com os treinos do novo comandante e os métodos inovadores implantados por ele e sua comissão técnica durante as atividades realizadas em Bradenton, nos Estados Unidos.

“O trabalho do Rogério Ceni é diferente, todos estão focados no objetivo de estar fazendo o que ele pede para quando chegar na hora do jogo ninguém ficar perdido em campo. O treinamento dele está sendo em alto nível para quando os jogos começarem darmos o nosso máximo”, analisou o volante de 24 anos.

Ainda segundo Thiago Mendes, o time de 2017 será mais competitivo nos torneios em que disputará. “O Rogério Ceni é um cara que não gosta de perder, eu também não. No ano passado, perdemos jogos muito fáceis, então esse ano acho que está sendo diferente”, concluiu o camisa 23.

O São Paulo treina em dois períodos nesta quarta-feira, quando estava marcada a apresentação de Cícero, que acabou sendo adiada em função de a documentação ainda não estar pronta. Espera-se que o meio-campista, ex-Fluminense, seja apresentado nesta sexta.