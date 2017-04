Thiago Mendes comemora início de ano e sonha com a Seleção Brasileira

Um dos principais nomes da goleada do São Paulo sobre o Linense, no último sábado, que garantiu ao Tricolor a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, Thiago Mendes celebrou os dois marcados na partida e o bom começo de ano no clube sob o comando de Rogério Ceni.

“Eu vinha fazendo boas atuações, mas estava faltando os gols. E pude ajudar o São Paulo. Para mim, começa mais leve. O trabalho do Rogério diz tudo, tira até um peso. Agora é focar porque na quinta já tem jogo importante”, disse o volante, lembrando do compromisso contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

A boa fase de Thiago Mendes neste início de temporada rendeu elogios ao São Paulo e ao técnico Rogério Ceni e faz o volante sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira. O camisa 23 tricolor, no entanto, não quer ter apenas uma experiência com a camisa canarinho. O objetivo do atleta é cavar um espaço na equipe de Tite.

“Sempre gostei de ver o São Paulo. As faltas do Rogério Ceni, a batida dele. Sempre fui torcedor, gostava de ver o toque de bola do time. Meu próximo sonho é jogar na Seleção Brasileira. Mas quero ter uma oportunidade para agarrar bem”, declarou.

*Especial para a Gazeta Esportiva