Seleção Sub-20 estraga planos de Ceni em levar Shaylon para os EUA

Os últimos dias do jovem Shaylon têm sido bem agitados. Depois de receber a notícia de que não jogaria a Copa São Paulo de Futebol Júnior para integrar o elenco profissional do clube a pedido de Rogério Ceni, o meia de 19 anos novamente teve seu rumo alterado nesse início de 2017 com a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira.

O chamado por Shaylon acontece em cima da hora por causa do corte inesperado de Everton Felipe, atleta do Sport Recife que acabou se lesionando durante o treinamento desta terça-feira. A equipe treinada por Rogério Micale trabalha desde o dia 12 de dezembro e tem estreia programada para o dia 18 deste mês, contra o Equador, donos da casa. Colômbia, Chile e Paraguai completam o Grupo A da competição. A outra chave tem Uruguai, Argentina, Venezuela, Bolívia e Peru.

Vale lembrar que o zagueiro Lyanco, o atacante David Neres e o goleiro Lucas Perri, ambos jogadores do São Paulo, também não viajarão com a equipe Tricolor aos Estados Unidos para a disputada da Copa Flórida nesta pré-temporada por fazerem parte do elenco canarinho. O quarteto só deve iniciar os trabalhos com Rogério Ceni na segunda quinzena de fevereiro.