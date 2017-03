“Se bobear, o reserva é melhor que o titular”, diz Cícero sobre o Palmeiras

O Palmeiras irá com um time mesclado entre titulares e reservas para o Choque-Rei deste sábado, no Palestra Itália. No São Paulo, contudo, não há uma ilusão de que o clássico será facilitado. Isso por conta da fartura de jogadores que o técnico Eduardo Baptista tem à sua disposição no plantel alviverde.

O Verdão decidiu poupar parte de seus titulares em função do curto período entre os dois primeiros jogos da Copa Libertadores da América, separados pelo duelo com o São Paulo. Com um homem a menos, o atual campeão brasileiro arrancou um empate contra o Atlético Tucumán, na Argentina, na última quarta-feira. Na semana que vem, dia 15, o Palmeiras volta a atuar pelo torneio continental, desta vez diante do boliviano Jorge Wilstermann, em casa.

Após dirigir o São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o ABC de Natal, também na quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni falou sobre as implicações da medida adotada por Eduardo Baptista. Ele não se engana com o provável time mesclado do Palmeiras.

“Para mim, o Palmeiras nunca é misto. É sempre um time grande, de tradição, que tem um bom aproveitamento em seu estádio. É um clássico. Não sei quem é misto naquele time. O Palmeiras tem tantos jogadores de qualidade que é difícil até para dizer quem são os 11 titulares”, avaliou.

Com quatro gols na temporada, o meio-campista Cícero compartilha da mesma opinião do treinador. “Com o elenco que o Palmeiras tem, você acha que é time misto mesmo? Se bobear, o reserva é melhor do que o titular. O Palmeiras tem um elenco qualificado e a nossa equipe também tem feito por merecer. Vamos planejar com o Rogério para fazermos um bom jogo lá”, analisou o camisa 8.

Líderes de seus respectivos grupos, Palmeiras e São Paulo vêm de vitórias no Campeonato Paulista. Na última sexta-feira, o Verdão derrotou o Red Bull Brasil por 3 a 1, em Campinas, enquanto o Tricolor goleou o Santo André por 4 a 1, domingo, no Morumbi.