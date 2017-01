Satisfeito com elenco, Ceni diz que Tricolor brigará por títulos em 2017

Em pouco mais de uma semana de trabalho prático à frente do São Paulo, o técnico Rogério Ceni está satisfeito com o elenco que tem em mãos. Conhecendo os jogadores durante a pré-temporada, em Bradenton, nos Estados Unidos, o ex-goleiro acredita que pode fazer o Tricolor brigar por títulos em igualdade contra clubes que possuem plantéis mais fartos.

“Confio muito no meu time. Estou muito feliz com o elenco com que estou trabalhando. Lógico que, com a chegada de uma ou duas peças, teríamos maior variação de jogadas. Talvez a gente encare esse primeiro semestre com o time que temos”, afirmou o técnico ao canal Espn Brasil.

“Nosso elenco foi formado com R$ 300 mil de investimento. Podemos ter uma economia, com alguns jogadores que emprestamos, de até R$ 600 mil por mês na folha de pagamento. Hoje, 14 jogadores, que são 50% do elenco, são oriundos das categorias de base”, acrescentou.

O técnico se refere à carência que o elenco tem na posição de centroavante. Na última sexta-feira, o Tricolor desistiu de vez de contratar Cristian Colmán, do paraguaio Nacional, que dificultou a negociação. No momento, ele tem apenas Gilberto e Andres Chavez para exercer a função de camisa 9 dentro do grupo de atletas.

Enquanto não recebe reforços, Rogério Ceni testa variados sistema de jogo e promove a competitividade entre os seus comandados na estada na Flórida. Durante a semana, vários jogadores exaltaram em entrevistas as atividades dirigidas pelo novo técnico do São Paulo e por sua comissão.

“Estou muito tranquilo, porque eu acho que o trabalho está sendo bem feito e tenho certeza que vamos colher bons resultados, brigar por títulos e fazer o São Paulo brigar com equipes que em tese estão na nossa frente, em nível de contratações e dinheiro”, avaliou, em entrevista ao canal Sportv.

Em seu primeiro jogo-treino como técnico, Ceni viu o São Paulo vencer o Sarasota, da quarta divisão dos Estados Unidos, por 9 a 1, na última quinta-feira. Neste domingo, novamente em Bradenton, o Tricolor terá mais um teste pela frente: trata-se de um amistoso contra outra equipe local, o Boca Ratón.

A estreia na Copa Flórida, já a partir das semifinais, está marcada para o dia 19, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia.