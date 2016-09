São Paulo se ‘despede’ do Morumbi e só volta para casa em outubro

O São paulo faz nesta quinta seu segundo jogo seguido no Morumbi. No último domingo, o time bateu o Figueirense e acabou com um jejum de dois meses em vencer no Cícero Pompeu de Toledo e, de quebra, encerrou uma série de seis jogos sem conquistar os três pontos diante de seu torcedor. Hoje, contra o Cruzeiro, à partir das 21 horas, a expectativa no clube é por uma ratificação da nova fase.

“Precisamos ganhar um jogo contra um time forte, um time que está sempre na briga, e está na hora de demonstrar que estamos trabalhando para isso. Demostrar que o time pode, para começar a somar e escalar a tabela”, observou o lateral Mena, que volta a ser titular depois de cumprir suspensão.

Além da importância do resultado, o confronto com a Raposa vai marcar uma despedida do time são-paulino da sua casa. Isso porque depois da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe ficará 15 dias longe do Morumbi. Nesse período, enfrentará, na ordem, Atlético-P, em Curitiba, Juventude, em Caxias do Sul pela Copa do Brasil, e Vitória, em Salvador. Só no dia 1º de outubro o time volta a atuar sob seus domínios, no duelo contra o Flamengo.

“Vai ser muito importante. Depois teremos três jogos fora, vamos ter de brigar pela classificação na Copa do Brasil, e acabar com vitória em casa vai ser um trunfo e um ânimo muito grande para começar a somar”, comentou Mena, que apesar de não ter participado do duelo do último domingo, sabe que a postura precisa ser repetida.

“Tem que ser. Único jeito para começar a ganhar, a ter vitória. A gente falou e está trabalhando do mesmo jeito. A gente viu que esse é o caminho”, avisou, antes de explicar o que mudou. “A vontade. Teve muita vontade de todos os jogadores. Dentro da semana se trabalhou muito forte e tem que dar resultado. O São Paulo está trabalhando para isso, para reagir e somar pontos”, completou.

Mesmo dando indícios de uma reabilitação na temporada, os números do São Paulo ainda são ruins. A equipe desperdiçou 18 pontos em casa no Brasileirão e perdeu para o Juventude, que disputa a Série C do nacional. Longe do Morumbi o histórico também não é animador. São apenas 13 pontos conquistados de 36 possíveis. Mas, o que importa no momento para o Tricolor é confirmar a reação e chegar à sua segunda vitória consecutiva.



