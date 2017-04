São Paulo se aproxima de meia do Ituano e Ceni explica estratégia

Após deixar encaminhada a contratação do armador Marcinho, do São Bernardo, o São Paulo pretende anunciar o também meia Morato, do Ituano, na segunda-feira. Indicados pelo técnico Rogério Ceni, os dois devem chegar por empréstimo até o final do ano e serão opções do treinador para atuar pelos lados do campo, setor indicado como a maior carência do Tricolor até o momento.

Aos 24 anos, Morato tem passagem pelo Osasco Audax finalista do Campeonato Paulista do ano passado, mas pouco jogou naquela campanha, e chegou ao Ituano no meio do ano passado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Melhor jogador da equipe do interior, que ficou fora da segunda fase do torneio, o atleta impressionou o comandante justamente em uma partida frente ao Tricolor.

Em duelo disputado no dia 18 de março, Morato comandou o ataque da equipe de Itu no estádio do Morumbi e só não deixou o local com uma vitória por causa da ótima apresentação do goleiro Renan Ribeiro. Dono de diversas chances criadas durante os 90 minutos, o time rubro-negro ficou no empate por 1 a 1 e seu camisa 10 mostrou a Ceni que poderia ser útil na continuação da temporada.

“Gosto de jogadores de lado, achava que o Rogério não voltaria e eu, infelizmente, tinha razão. Infelizmente o perdemos”, comentou o treinador, lamentando o fato de o Sport ter exercido a sua opção de compra sobre o atacante que pertencia ao Tricolor até a metade de 2016, mas foi liberado pelo técnico Edgardo Bauza para a equipe recifense.

Ciente da difícil situação econômica pela qual passa o clube, Ceni acredita que o seu trabalho de trazer jogadores sem muito custo e aproveitar atletas da base pode ser o seu maior legado no comando dos tricolores, reforçando-se apenas em situações específicas.

“Agora a gente está tentando suprir essa ausência tentando observar no mercado jogadores com potencial e que sejam viáveis dentro da folha de pagamento do clube. Estamos observando esses dois jogadores (Marcinho e Morato), eu dou minha opinião, observo, discuto com os meninos e a diretoria vai atrás. Acho que você precisa trazer alguns jogadores experiente, caros, como é o Pratto, e rodeá-los por atletas em desenvolvimento”, concluiu Ceni.

Com a goleada por 5 a 0 sobre o Linense, no sábado, o elenco ganhou um dia de folga neste domingo e só se reapresenta na tarde de segunda-feira, iniciando a preparação para encarar o Cruzeiro, na quinta, às 21h30 (de Brasília), pela quarta fase da Copa do Brasil. Caso sejam regularizados até lá, tanto Marcinho quanto Morato podem ser aproveitados por Rogério Ceni na competição. No Estadual, porém, já estão descartados.