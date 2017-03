São Paulo se aproxima de 40 mil ingressos vendidos para o Majestoso

O São Paulo terá o apoio massivo de sua torcida no clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Na tarde desta sexta-feira, o Tricolor informou que quase 40 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso. Por determinação do Ministério Público, haverá apenas torcedores do time mandante no Morumbi.

As entradas para as arquibancadas azul, amarela e laranja foram esgotadas. Restam ainda bilhetes para a vermelha, mas só podem ser adquiridos pelo site da Total Acesso. Para os outros setores, a comercialização acontece também nas bilheterias do Morumbi até o intervalo da partida.

Os ingressos da arquibancada vermelha saem a R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada). Já as cadeiras térreas, as laranjas e amarelas, localizadas no anel intermediário, custam R$ 50 (R$ 25 a meia). As entradas mais caras são as do setor Eterno Capitão, saindo a R$ 120.

Impulsionado pelos primeiros jogos de Rogério Ceni como técnico no Morumbi, o São Paulo tem dois grandes públicos neste Campeonato Paulista. Foram 50.952 presentes na goleada por 5 a 2 sobre a Ponte Preta, na estreia do treinador no estádio, e 43.961 no empate por 2 a 2 com o Mirassol.