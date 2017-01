São Paulo se apresenta a Rogério Ceni para fazer testes e trabalhos físicos

Começou, enfim, a Era Rogério Ceni como técnico do clube pelo qual é o maior ídolo. Na manhã desta terça-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no CCT da Barra Funda, onde houve o encontro com o novo treinador e sua comissão técnica, além de testes e o primeiro treino físico de 2017.

Chegando ao CT por volta das 8 horas (de Brasília), os atletas tiveram no café da manhã o primeiro contato com os novos integrantes da comissão técnica de Ceni: o britânico Michael Beale e o francês Charles Hembert, contratados a pedido do novo técnico.

Além dos estrangeiros, a comissão técnica terá outras novidades em sua composição. O preparador físico Zé Mário Campeiz terá agora a companhia do auxiliar Pedro Campos, que deixa o multicampeão time sub-20 de 2016.

Já o preparador de goleiros Haroldo Lamounier, com quem Rogério trabalhou de 2003 a 2015, volta à Barra Funda e contará com o assistente Otávio Ohl – ambos estavam nas categorias de base, em Cotia. Carlos Gallo retornará ao CT do interior paulista, ao passo que o coordenador técnico Rene Weber não seguirá no clube do Morumbi.

Como ato inicial, jogadores e membros da comissão técnica se reuniram na sala de preleção para ouvir um breve discurso do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O mandatário deu boas-vindas aos recém-chegados e desejou uma boa temporada 2017 a todos.

Na sequência, Rogério Ceni apresentou a nova composição da comissão técnica e procurou esmiuçar quais serão os seus métodos de trabalho. Beale e Hembert também passaram suas ideias ao grupo de jogadores.

A ausência na apresentação foi o meio-campista Cueva, que está com um abcesso nas amígdalas e passa por um tratamento médico em Lima, no Peru.

Oito caras novas estiveram na apresentação do elenco. Os reforços Sidão, Neílton e Wellington Nem se uniram aos jovens Foguete, Junior Tavares, Araruna, Shaylon e Thiago – promovidos da base. Cícero, outro jogador contratado para 2017, encontrará o grupo durante a preparação para a Copa Flórida.

O campeonato marcará a estreia de Rogério Ceni no banco de reservas do São Paulo. O time viaja na madrugada desta sexta-feira para a cidade de Bradenton, no Estado da Flórida, onde fará a pré-temporada e ficará hospedado durante o torneio. O Tricolor disputará seus jogos na competição amistosa nos dias 19 e 21 de janeiro.