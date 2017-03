São Paulo renova contrato de Thiago Mendes até 2021

O São Paulo segue prorrogando o contrato dos principais jogadores do elenco. Após Christian Cueva e Lucas Fernandes serem agraciados pela diretoria, foi a vez de Thiago Mendes estender nesta terça-feira o vínculo com o clube do Morumbi em mais dois anos, chegando até dezembro de 2021.

O Tricolor contratou o volante em 2015 após comprar 40% de seus direitos econômicos junto ao Goiás. No ano seguinte, o clube decidiu adquirir uma nova fatia, atingindo 80% do percentual do atleta, que vinha se destacando como uma das peças mais importantes do grupo são-paulino.

“O nosso projeto de valorização do futebol do São Paulo passa não só pela aquisição de importantes jogadores, mas também pela renovação de contrato daqueles que já estão aqui e durante todo o tempo demonstraram que merecem continuar. Essa é a razão da renovação do Thiago, como já fizemos com outros jogadores”, disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Essa foi a terceira renovação de contrato promovida pelo São Paulo nas últimas semanas. Leco escolheu anunciar a prorrogação de Cueva até junho de 2021 no lançamento de sua campanha para reeleição à presidência do clube, em 22 de fevereiro. Na última segunda-feira, o Tricolor estendeu o vínculo do cria da base Lucas Fernandes até dezembro de 2021.

“Estamos vivendo nos últimos dez dias uma intensidade de movimentos neste sentido, o que é muito positivo e certamente reverterá para a boa qualidade do nosso futebol”, acrescentou o mandatário são-paulino.

Não é de hoje que Thiago Mendes vem sendo um dos destaques do São Paulo. Sempre à disposição e com histórico pequeno de lesões, o volante completou no último domingo 30 jogos seguidos pelo clube. Na atual temporada, sob o comando de Rogério Ceni, ele marcou dois gols e deu uma assistência, sendo considerado titular absoluto da equipe.

Desde que chegou ao Morumbi, em 2015, Thiago Mendes defendeu o São Paulo em 130 jogos, ficando à disposição em 142 das 153 partidas que o time disputou nesse período. No total, ele acumula nove gols, sendo seis de fora da área.

“Renovar o meu vínculo com o São Paulo representa bastante, porque sou feliz aqui e passei por muitas coisas. Esta valorização do clube e do presidente me deixam contente e ainda mais motivado. Vou levar isso para dentro de campo, porque sei que posso crescer ainda mais para ajudar o São Paulo na briga por títulos”, comemorou o atleta.

“Felizmente não tenho um histórico de lesões, desde a época do Goiás, e só posso agradecer por todo o trabalho desenvolvido pelos preparadores físicos e fisiologistas. Sigo as recomendações e treino bastante, porque tento aproveitar cada oportunidade com muita intensidade. O Rogério também me passa confiança, e isso me dá motivação para mostrar o meu futebol”, acrescentou, ainda mais satisfeito por defender o clube de coração.

“Sou são-paulino desde a infância e chegar ao clube foi a realização de um sonho. Aliás, realizei dois: vesti a camisa do São Paulo e tive a oportunidade de jogar com o Rogério Ceni, que sempre foi meu ídolo. Agora ele é o meu treinador e isso me deixa ainda mais feliz. Espero que, juntos, a gente possa conquistar coisas boas. Desejo que 2017 seja um ano vitorioso, porque quero marcar esta minha passagem pelo clube com títulos e momentos importantes”, concluiu.