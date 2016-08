São Paulo relaciona trio agredido, mas perde Rodrigo Caio contra o Coxa

Depois de todo o caos que se tornou o CT da Barra Funda neste sábado, o técnico Ricardo Gomes ainda voltou a campo com o elenco para fazer sua última preparação antes do confronto diante do Coritiba, às 16 horas (horário de Brasília) deste domingo, no Morumbi, pela 22ª rodada do campeonato Brasileiro.

O aproveitamento de Carlinhos, Wesley e Michel Bastos era a grande dúvida até a noite deste sábado. Principais alvos da ira dos torcedores que foram ao CT pela manhã, o trio foi agredido e havia a expectativa se eles ficariam à disposição de Ricardo Gomes.

Mas, com o anúncio da lista de relacionados, tudo foi esclarecido e ambos vão para o jogo. Só não ficou claro qual deve ser a escalação titular do São Paulo para enfrentar o Coxa Branca em casa. O provável time deve ter: Denis; Buffarini, Lyanco, Maicon e Mena (Carlinhos); Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos (Luiz Araújo) e Cueva; Kelvin e Andres Chavez.

Rodrigo Caio já é desfalque certo. O zagueiro chegou da Itália durante a madrugada deste sábado, depois de ir ao país europeu para retirar seu passaporte italiano, mas foi diagnosticado com um estiramento no músculo adutor da coxa direita. A lesão inclusive causou seu corte da Seleção Brasileira. Com isso, a tendência é que Lyanco siga ao lado de Maicon.

Bruno e Gilberto também estão fora de combate. O lateral direito terá de tratar um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto o centroavante sofre com dores musculares na panturrilha direita.

A partida ganhou ares de decisão. Com uma vitória nas últimas oito partidas, o Tricolor precisa dos três pontos para acalmar os ânimos de parte de sua torcida e não sofrer com novos protestos violentos, e também para frear essa aproximação da zona do rebaixamento que tem acontecido rodada a rodada.

O clima é de muito mistério. O treino não pôde ser acompanhado pela imprensa. Ricardo Gomes se isolou com seus atletas na tentativa de passar tranquilidade e tentar dar foco ao que tem de ser feito em campo.

Confira os 21 jogadores relacionados por Ricardo Gomes:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Buffarini, Mena, Carlinhos e Auro

Zagueiros: Maicon, Lyanco e Lugano

Volantes: João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes e Artur

Meias: Cueva, Michel Bastos, Wesley e Daniel

Atacantes: Kelvin, Chavez, Pedro e Luiz Araújo

