São Paulo prioriza laterais da base e não renova empréstimo de Mena

O lateral esquerdo Eugenio Mena não defenderá mais o São Paulo. De acordo com informações da Rádio Globo, o clube paulista e o Cruzeiro – detentor dos direitos federativos do chileno – chegaram a um acordo, mas o Tricolor preferiu apostar em jogadores da base para a posição e melou o negócio.

Inicialmente, a Raposa estava estava interessada em ceder Mena apenas de maneira definitiva, indo contra o desejo são-paulino. Em seguida, sem planos para reintegrar o atleta ao elenco, os mineiros toparam estender o vínculo de empréstimo, mas a diretoria tricolor acabou dando para trás.

Leia mais:

São Paulo critica “leilão” por Colmán e dá negociação por encerrada

Diretor de futebol do São Paulo confirma saída de Michel Bastos

Um dos atletas mais utilizados em 2016, tanto por Edgardo Bauza na disputa da Libertadores quanto por Ricardo Gomes, Mena deixa a capital paulista depois de participar de 45 jogos com o São Paulo. Ele retornará a Belo Horizonte, onde poderá ser negociado com outro clube ou até mesmo ser utilizado pelo técnico celeste Mano Menezes em 2017.

Para a vaga na posição, além de contar com Matheus Reis no elenco profissional, o time do Morumbi ainda encaminha a contratação doutro jogador da base: Júnior Tavares, destaque da multi-campeã equipe sub-20 do clube. Apesar de ter defendido o time juvenil são-paulino em 2016, o jovem lateral pertence ao Grêmio, mas está com a contratação definitiva e a promoção para a equipe principal quase certa.

Com a camisa tricolor, Júnior, titular absoluto do time, conquistou o Campeonato Paulista, além da Copa do Brasil. No começo de 2016, ele havia sido emprestado originalmente para o Joinville, para ganhar experiência na disputa do Campeonato Brasileiro Série B, mas foi pouco utilizado e ganhou transferência para a base da equipe paulista.