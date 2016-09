São Paulo poupa titulares em último treino antes de encarar o Atlético-PR

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Sem um grande tempo de recuperação desde o jogo de quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Morumbi, o São Paulo precisou fazer um treinamento diferenciado na manhã deste sábado. Com o desgaste físico dos atletas que encararam a Raposa, o técnico Ricardo Gomes precisou poupar os titulares em seu último treinamento antes de encarar o Atlético-PR, na Arena da Baixada, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta forma, os laterais Buffarini e Mena, os zagueiros Rodrigo Caio e Maicon, os volantes Hudson, Thiago Mendes e Wesley, o meia Cueva e os atacantes Chavez e Kelvin fizeram apenas um treino regenerativo, com redução de carga e volume, separados do restante do elenco. Já os reservas participaram de um treinamento técnico, em campo reduzido com os auxiliares Luiz Otávio e Pintado.

Na tarde deste sábado, a delegação tricolor viaja para Curitiba, onde buscará a inédita terceira vitória seguida nesta temporada. A tarefa, porém, promete ser complicada já que na Arena da Baixada, desde a reforma realizada em 1999, o time São Paulo atuou 15 vezes no local, e conquistou apenas cinco empates além de sofrer dez derrotas.

A escalação para a partida segue sendo um mistério de Ricardo Gomes, já que o time deverá ser divulgado apenas poucos minutos antes do confronto. A ideia é repetir o time que bateu o Cruzeiro, mas o treinador ainda conversará com os jogadores para saber quem está 100% para entrar em campo.

