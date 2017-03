São Paulo pede e FPF estuda mudar data do Majestoso

O São Paulo se movimenta nos bastidores para alterar a data do clássico contra o Corinthians, marcado para 26 de março, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O clube do Morumbi já iniciou conversas com a organizadora do torneio, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que prometeu estudar a mudança, segundo o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

O Tricolor se sente prejudicado porque teria contra o seu maior rival os desfalques dos argentinos Lucas Pratto e Buffarini e do peruano Cueva, que estarão nessa data a serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Os três jogadores são considerados peças fundamentais no esquema do técnico Rogério Ceni.

“Já falamos com o presidente da FPF (Reinaldo Carneiro Bastos), mostrando a importância do jogo de tamanha grandeza estarem presentes os grandes jogadores. Nós teremos três jogadores em seleções, o Corinthians acho que 2. Ele disse que vai estudar e atenderá se encontrar outra data”, revelou Leco, em entrevista a jornalistas momentos antes da partida contra o Santo André, neste domingo, no Morumbi.

Segundo Leco, também seria interesse do Corinthians brigar pela alteração da data. Isso porque o clube de Parque São Jorge deve ceder jogadores de seu elenco para seleções que disputam as Eliminatórias do Mundial da Rússia.

O lateral direito Fagner já foi convocado por Tite e defenderá a Seleção Brasileira nos jogos contra Uruguai e Paraguai, dias 23 e 28 de março respectivamente. O time paraguaio, inclusive, costumeiramente chama os corintianos Balbuena e Romero, que podem aumenta a lista de desfalques do Timão para o clássico em breve.