São Paulo oficializa contratação por empréstimo do atacante Morato

Um dia depois de anunciar a chegada do atacante Marcinho, o São Paulo oficializou nesta terça-feira a contratação de mais um jogador para o setor ofensivo. Trata-se de Morato, que se destacou no Campeonato Paulista pelo Ituano e que defenderá o Tricolor por empréstimo até o final do ano.

Assim como o meio-campista Thomaz, Morato também foi revelado pelo clube do Morumbi, onde atuou entre 2001 e 2006. Neste período, foi campeão do Torneio de Yokohama-JAP, com a categoria sub-11, em 2003. Após deixar o São Paulo, o atleta de 24 anos passou por Internacional, Gyeongnam, da Coreia do Sul, país em que estreou profissionalmente no futebol.

Em seu retorno ao Brasil, Morato teve passagens por clubes como Ferroviária, Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel-PR. Mas foi no Ituano em que despertou o interesso do Tricolor. Ele esteve presente no empate por 1 a 1 entre as duas equipes, no dia 18 de março, no Morumbi. O atacante disputou dez partidas no Estadual deste ano, sendo líder em finalizações certas (14) e em passes para conclusão (23) no time do interior.

Na manhã desta terça-feira, Morato pôde ter seu primeiro contato com o CCT da Barra Funda, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o final da temporada. O jogador treinará normalmente nesta tarde, quando conhecerá seus novos companheiros.

Sem a possibilidade de disputar as fases finais do Campeonato Paulista, ele depende de regularização de seu contrato na CBF para ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo de ida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela quarta fase da Copa do Brasil.