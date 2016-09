São Paulo ignora grama sintética e retrospecto negativo em Curitiba

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Se antes os são-paulinos adotavam sempre um discurso cauteloso às vésperas das partidas. Agora, o papo é outro. Depois de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a confiança no Tricolor do Morumbi voltou com força total. Rodrigo Caio talvez seja o maior exemplo disso. Nem mesmo a série de três jogos fora de casa que a equipe tem pela frente amedronta o zagueiro campeão olímpico.

“É uma sequência muito dura. Times com muita qualidade, mas precisamos somar pontos. Sabemos da dificuldade que é jogar fora, mas precisamos entrar ainda mais focados. Fora de casa não podemos ficar tanto atrás, temos de jogar”, avisou um dos líderes do elenco.

Para iniciar a missão longe do Morumbi, o time vai enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. Até hoje, o São Paulo sofreu 10 derrotas e empatou cinco vezes na casa do rival. O retrospecto de nunca ter vencida no palco do confronto deste domingo, porém, não ameniza a empolgação no clube.

“Sabemos da dificuldade de jogar com Atlético dentro da casa deles, mas cada jogo é uma história diferente. No futebol a gente vê que não existe resultado certo. Pelo contrário, a gente precisa entrar dentro de campo focado, com a cabeça bem tranquila para fazer um bom trabalho”, comentou, afastando também qualquer temor por causa do gramado sintético dos rubro-negros.

“Acredito que é bem parecido com a Arena do Corinthians. Um campo muito rápido, onde a bola corre muito. E por mais que a gente não venha treinando, a gente vai se adaptar o mais rápido possível. No aquecimento mesmo a gente já se adapta. Não vai ser um fator que vai atrapalhar. Pelo contrario, isso facilita para nós, porque temos um time bastante rápido”, observou.

Para surpreender o Atlético, Rodrigo Caio espera que o São Paulo consiga repetir o que fez no primeiro tempo da vitória sobre o Cruzeiro, principalmente na saída de bola, quando inclusive Denis foi muitas vezes acionado. Tudo com a autorização de Ricardo Gomes, claro.

“Ele (técnico) dá basante liberdade para nós ali de trás. Claro que sem riscos, mas a gente tentou sair jogando mais porque nós temos qualidade e não temos jogadores muito altos na frente. Então, se bater o tiro de meta no alto, a chance da bola voltar é muito grande. No segundo tempo não fizemos o mesmo e sofremos”, explicou Rodrigo Caio.

Além de tentar acabar com o tabu na Arena da Baixada, na sequência o São Paulo irá a Caxias do Sul buscar uma virada sobre o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. No primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe da Série C venceu por 2 a 1 em pleno Morumbi. Além da desvantagem, o Tricolor também jogará contra o fator histórico. Até hoje o clube só venceu uma vez no Alfredo Jaconi. Fora isso, são quatro derrotas e quatro empates.



