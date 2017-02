São Paulo fecha treino e segue com dúvidas para a estreia do Paulista

Em dia de longas esperas no CCT da Barra Funda, o São Paulo fechou quase totalmente o treino na manhã desta sexta-feira, o penúltimo antes da partida contra o Audax, domingo, às 17h (de Brasília), pela estreia do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. Escolhido para atender a imprensa, o técnico Rogério Ceni preferiu não revelar qual será a escalação da equipe e manteve o mistério até uma hora e meia antes da partida, quando é obrigado a liberar a relação.

“Não tem por que passar para vocês, é uma coisa nossa, interna, estamos a 48 horas do jogo, mais até. Pode accontecer muita coisa. Não posso te dar escalação na sexta sendo que eu tenho treino no sábado. Não faria sentido”, explicou o comandante, mantendo principalmente a dúvida sobre quem sairá jogando no gol e quem será o parceiro de Maicon e Rodrigo Caio na linha de três zagueiros.

Na primeira disputa quem sai na frente é Sidão, que ganhou destaque após pegar três pênaltis na Copa Flórida, no Estados Unidos, e passou a ser melhor cotado do que Denis. O titular de 2016, porém, tem a seu favor o fato de ter começado a maioria dos jogos da pré-temporada, sendo reserva apenas no amistoso realizado diante do Columbus Crew-EUA, no último final de semana.

Quanto à zaga, o mais provável é que Douglas seja o escolhido para atuar, principalmente pelo treinamento realizado na quinta-feira. O atleta, que chegou ao clube no meio do ano passado, mas ainda não realizou nem uma partida oficial sequer, agradou Ceni pelo bom desempenho nos treinamentos. Quem concorre com ele é Breno, que se mostra 100% fisicamente, mas ainda busca retomar o ritmo de jogo.

“Eles sabem basicamente quem sairá jogando, uma ou duas dúvidas que a gente tem, testando alguns jogadores, quem não jogar no domingo tem chance de jogar contra a Ponte Preta. O importante é que cada um saiba a função que vai executar dentro de campo. Não posso ocolocar um jogador numa função que ele nunca fez depois de quatro semanas de treinamento. Temos é que colocar o jogador nas posições que ele sabe jogar e definir isso. Uma hora e meia antes do jogo liberamos o time”, comentou o treinador.

As únicas ausências confirmadas são as do goleiro Renan RIbeiro, machucado, do zagueiro Lyanco, a serviço da Seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, no Equador, do volante Wellington e do atacante Pedro, que não foram inscritos no Estadual, ae do meia Lucas Fernandes, em fase final de recuperação após passar por uma cirurgia no joelho em 2016.

Excluindo-se as dúvidas, o São Paulo mais provável para encarar o time de Osasco tem Sidão; Bruno, Maicon, Douglas e Buffarini; Rodrigo Caio; Thiago Mendes e Cueva; Wellington Nem, Luiz Araújo e Chávez. Será a primeira partida oficial do ex-goleiro à frente do clube, iniciando uma sequência de sete duelos em pouco mais de 20 dias.

Além do Audax, o Tricolor ainda encara uma viagem para São Luis-MA, local da partida contra o Moto Club, na quinta-feira, pela estreia na edição 2017 da Copa do Brasil, e fecha a semana contra a Ponte Preta, no outro domingo, dia 12 de fevereiro, no estádio do Morumbi.