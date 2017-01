São Paulo fará jogo-treino com time dos EUA em Cotia no domingo

Após ser campeão da Copa Flórida, nos Estados Unidos, o São Paulo terá mais um desafio antes de estrear no Campeonato Paulista. No próximo domingo, às 10 horas (de Brasília), o time dirigido por Rogério Ceni fará um jogo-treino contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos, equipe que faz sua pré-temporada no CT do Tricolor, em Cotia, segundo informação da Rádio Globo.

O duelo será fechado à imprensa e acontecerá no local em que os norte-americanos treinam, no centro de treinamento das categorias de base do São Paulo. Será o terceiro jogo-treino do Tricolor na pré-temporada, o primeiro em solo brasileiro.

Na estadia do elenco tricolor na Academia IMG, em Bradenton, os comandados de Rogério Ceni golearam o amador Sarasota, por 9 a 1, e o Boca Ratón, da terceira divisão dos Estados Unidos, por 9 a 2. Na Copa Flórida, o time do Morumbi empatou sem gols com River Plate, da Argentina, e Corinthians, mas faturou a taça ao vencer a disputa por pênaltis em ambas as partidas, com quatro defesas do goleiro Sidão.

O Tricolor, contudo, não deve ter a mesma facilidade diante da terceira equipe norte-americana que enfrentará na pré-temporada. O Columbus Crew disputa a Major League Soccer (MLS), a principal liga dos Estados Unidos, e passará duas semanas treinando em Cotia. O time conta com o argentino Federico Higuaín, irmão do centraovante Gonzalo Higuaín, da italiana Juventus.

O jogo-treino servirá para Rogério Ceni fazer os últimos ajustes antes da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o Audax, na Arena Barueri.