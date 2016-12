São Paulo estuda fazer proposta por Bruno Henrique, diz jornal italiano

O São Paulo está de olho no volante Bruno Henrique, ex-Corinthians e que atualmente defende o Palermo (ITA), como informa o site do jornal italiano La Gazzetta Dello Sport. Segundo a publicação, neste momento, o clube do Morumbi está colhendo informações do atleta para depois resolver se irá fazer uma proposta formal.

A posição de volante é uma das que a diretoria tricolor busca reforçar, principalmente após Hudson ter ido para o Cruzeiro na troca envolvendo o atacante Neilton. Já trabalhando no planejamento de 2017, o técnico Rogério Ceni pediu um volante alto. Bruno Henrique, de 27 anos, mede 1,80m.

Um dos pilares do Corinthians campeão brasileiro em 2015, o volante foi vendido em agosto deste ano ao Palermo. Na Itália, ele acumula 14 partidas e alterna entre o time titular e o banco de reservas.

Na posição de Bruno Henrique, o São Paulo conta com Thiago Mendes, Wesley, Wellington, Artur e João Schmidt – este último, no entanto, não deve seguir no Morumbi por conta da alta pedida salarial. Para o meio-campo, o Tricolor ainda tenta viabilizar a contratação de Cícero, do Fluminense. A ideia da diretoria é dividir os vencimentos do meia com o clube carioca.

A 10 dias para a reapresentação do elenco, o São Paulo anunciou oficialmente três reforços: os atacantes Wellington Nem e Neilton, e o goleiro Sidão. Além de um volante e um meia, Rogério Ceni almeja um centroavante. Para essa posição, o clube tenta buscar o paraguaio Cristian Colmán, mas o Nacional quer o pagamento à vista de 1,1 milhão de dólares (R$ 3,8 milhões), enquanto a agremiação brasileira gostaria de parcelar a compra.