São Paulo empresta promessa da base para o Vila Nova de Goiás

Uma das principais apostas das categorias de base do São Paulo, o lateral direito Foguete está de malas prontas para Goiás. O jogador vai defender o Vila Nova até o fim do campeonato Estadual em um empréstimo gratuito com os dois clubes dividindo a despesa com salário. Foguete estava na disputa com Lyanco, Caíque e Wellington pela última vaga de inscrito do elenco são-paulino para a disputa do Paulistão, mas, na manhã desta sexta-feira, o jogador já sequer apareceu para treinar no CT da Barra Funda, com a liberação do Tricolor.

O plano da comissão técnico comandada por Rogério Ceni é dar rodagem e experiência a Foguete. Apesar de sua ascensão no clube, o time principal conta com Bruno e Buffarini para a posição no momento, o que tornaria muito difícil o seu aproveitamento nos jogos.

Com 21 anos, Foguete foi revelado pelo Vasco da Gama e começou a defender o São Paulo aos 17 anos e se tornou recordista de partidas pela base do clube. Foram 129 jogos e oito títulos: Future Cup (etapa do Brasil), Weifang Cup e Copa do Brasil Sub-17 (em 2013), Copa do Brasil (bicampeão), Copa Ouro, Copa RS, Copa Libertadores da América e Campeonato Paulista Sub-20.

Em dezembro do ano passado, o São Paulo renovou o contrato com o atleta até dezembro de 2018. Em janeiro, Foguete foi integrado por Rogério Ceni para participar da pré-temporada da equipe nos Estados Unidos e chegou a ser utilizado no segundo tempo do duelo contra o River Plate, que acabou terminando 0 a 0 e teve o São Paulo como vencedor da semifinal da Copa Flórida nos pênaltis.