São Paulo deve ter duas mudanças para encarar o São Bento

Nesta terça, o São Paulo fará sua sexta partida oficial na temporada e deverá ter a sexta escalação inicial diferente. No último treino antes do duelo com o São Bento, marcado para às 20h30 (horário de Brasília) no Morumbi, Thiago Mendes e Bruno foram poupados por sentirem um desconforto muscular. Com isso, a tendência é que Araruna e Buffarini fiquem com as vagas no time titular nesta quinta rodada do Campeonato Paulista.

Rogério Ceni autorizou a imprensa a acompanhar apenas os primeiros minutos do treinamento desta segunda. Após o aquecimento no gramado, o técnico conversou em particular com Thiago Mendes, mas logo em seguida o volante deixou o gramado. Bruno sequer foi a campo.

Na tradicional roda no meio de campo, quando Rogério Ceni conversa com mais privacidade com os atletas que vão efetivamente jogar, estavam os três centroavantes da equipe: Lucas Pratto, Gilberto e Andres Chavez. Porém, os dois últimos treinaram entre os reservas, o que indica Pratto como titular pelo segundo jogo seguido.

Dessa forma, fora as dúvidas em cima de Thiago Mendes e Bruno, o São Paulo não deverá ter alterações nas outras posições em relação ao time que começou jogando contra o Mirassol, no sábado. Portanto, a escalação do Tricolor do Morumbi deve ter: Sidão; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior; João Schmidt, Araruna, Cícero e Cueva; Luiz Araújo e Lucas Pratto.

O São Paulo é líder do Grupo B do Paulistão com sete pontos, enquanto o São Bento, seu adversário desta terça, é o lanterna do Grupo C e da classificação geral com apenas um ponto conquistado nas quatro rodadas disputadas até aqui.