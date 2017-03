São Paulo anuncia lateral Edimar por empréstimo até o fim do ano

O São Paulo anunciou no início da noite desta quinta-feira o seu sétimo reforço para a temporada 2017. Trata-se do lateral esquerdo Edimar, que estava no Cruzeiro e chega ao clube do Morumbi por empréstimo até o final do ano, com opção de compra fixada.

Pedido do técnico Rogério Ceni, o jogador de 30 anos vem para reforçar um setor carente no time treinado por Rogério Ceni, que contava apenas com Junior Tavares na lateral esquerda – Buffarini atuou improvisado algumas vezes, mas não correspondeu.

Edimar reforçará o São Paulo num momento em que os torneios estão se afunilando na temporada. Ele poderá ser inscrito para o mata-mata do Campeonato Paulista e para a quarta fase da Copa do Brasil, além da Copa Sul-Americana. Na competição nacional, inclusive, o próximo adversário do Tricolor será o Cruzeiro, que não impedirá o lateral de atuar nos jogos marcados para os dias 13 e 19 de abril.

O atleta já estava na capital paulista, onde realizou os exames médicos entre quarta e quinta-feira. Conheceu ainda a estrutura do CCT da Barra Funda e será integrado ao elenco na reapresentação desta sexta-feira. Deverá ser apresentado somente na semana que vem.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Edimar teve passagem pelo futebol europeu, em clubes como Braga e Rio Ave, de Portugal, Chievo, da Itália, e Córdoba, na Espanha. A pedido do técnico português Paulo Bento, voltou ao Cruzeiro em 2016. Pelo clube mineiro, disputou 27 partidas antes de assinar com o Tricolor.

Edimar foi o sétimo reforço do São Paulo para 2017. Antes dele, o clube do Morumbi apresentou Wellington Nem, Neilton, Sidão, Cícero, Lucas Pratto e Jucilei.