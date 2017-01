São Paulo anuncia banco como novo patrocinador do clube para 2017

O São Paulo anunciou um novo patrocinador para 2017. O Banco Intermedium estampará sua marca nas costas da camisa do Tricolor. O logo da empresa já estará presente no uniforme da equipe de juniores que estreia na Copa São Paulo nesta terça-feira, diante do Genus-RO, às 21 horas.

O acordo será válido por três anos e, além da exposição na camisa do time, o banco também terá espaço em camarote no Morumbi e em placas de publicidade no CT da Barra Funda, onde o elenco treina durante a semana.

“A parceria reafirma o momento de absoluta e inegável aproximação do mercado com o clube. Empresas dos mais diversos ramos de atuação vieram ao SPFC nos últimos tempos, consolidando o papel fundamental do marketing na reconstrução do nosso clube”, comemorou José Francisco Mansur, vice-presidente de comunicação e marketing.

“Depois de um ano de reconstrução, é importante que sigamos ampliando o leque de parceiros do clube. É notável que em um dos momentos mais difíceis da economia nacional tenhamos cada vez mais patrocínios. 2017 será um grande ano para o São Paulo”, enfatizou Vinicius Pinotti, diretor de marketing do Tricolor.

Se o uniforme da Copinha já terá o Intermedium como patrocinador, a camisa da equipe principal só receberá a marca do banco a partir de março, já durante a disputa do Campeonato Paulista.