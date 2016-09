São Paulo aguarda apenas assinaturas para anunciar Marquinhos e Jean

Pouco antes do time entrar em campo contra o Coritiba, no último domingo, o presidente Leco admitiu que sentia a necessidade de reforçar o elenco e que o clube ainda estava no mercado. Cinco dias depois, o Tricolor está muito perto de anunciar mais duas contratações. O atacante Marquinhos, que estava encostado no Internacional, e o meia Jean, destaque do Vila Nova, de Goiás, já têm acordo apalavrado. Apenas exames médicos e as respectivas assinaturas impedem o anúncio oficial por enquanto.

Marquinhos vai chegar emprestado até o final do campeonato Paulista do ano que vem e terá o valor do passe fixado, caso o São Paulo tome a decisão de comprar o jogador em definitivo após esse período. Ex-atleta do Palmeiras, entre 2009 e 2010, Marquinhos chegou a se destacar no Cruzeiro, mas foi perdendo espaço até chegar ao Colorado, que hoje também não faz questão de contar com o atacante em seu plantel.

Já o meia Jean vive grande fase no Campeonato Brasileiro da Série B. Autor de três gols e oito assistências pelo Vila Nova, o jogador pertence ao São Bernardo e será comprado pelo São Paulo mediante a uma compensação à equipe de Goiás, que perderá seu craque antes do fim do prazo de empréstimo.

José Jacobson Neto, diretor de futebol são-paulino, preferiu despistar na manhã desta sexta-feira, mas não negou as negociações. “Todos esses nomes nós estamos ainda em fase de estudo, conversa. Não tem nada definido. Diria a vocês que não temos nenhum caso (fechado)”, afirmou o dirigente, cumprindo a cartilha do clube de evitar declarações sobre negociações.



