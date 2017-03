Morre torcedor do São Paulo que caiu do anel superior do Morumbi

O torcedor do São Paulo Bruno Pereira da Silva caiu do anel superior do Morumbi, antes do clássico de sua equipe contra o Corinthians, e faleceu logo depois do jogo, segundo confirmou o tenente da Polícia Militar. Ele recebeu massagem cardíaca ainda no local e foi levado com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

“Em primeiro lugar, não tem como determinar se era um torcedor ou ambulante. Ele caiu da cativa e veio a óbito. Nós já olhamos o local, não há falhas estruturais. O que nos leva a crer que ele, provavelmente, estava transpondo de um setor para o outro. Vamos recuperar as imagens para poder identificar se era torcedor ou ambulante”, comentou o oficial.

O são-paulino chegou a ser encaminhado a um hospital da região, em Campo Limpo, próximo ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com relatos de pessoas que estavam próximas ao acidente, Bruno tentava trocar de setor e pular da arquibancada amarela para a vermelha, quando se desequilibrou e acabou caindo fora do estádio. O procedimento vinha sendo cometido por diversos tricolores antes e depois do acidente ocorrer.

O São Paulo vendeu 45 mil ingressos antecipadamente para o Majestoso deste domingo, contra o Corinthians. Por determinação do Ministério Público, assim como os outros clássicos na capital paulista, a partida tem torcida única. No fim, o público total foi de 51.869 pessoas.

“Quando eu saí do vestiário não tinha a confirmação do falecimento. Nesse momento a gente não tem que se preocupar com o Morumbi e sim com a família do torcedor. Ouvi um comentário de um tocedor que caiu enquanto estava lá dentro. Só posso lamenta o ocorrido”, comentou Rogério Ceni durante sua entrevista coletiva após o empate do clássico.