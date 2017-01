Ceni se vê “inexperiente” perto de técnicos rivais: “Nova aventura”

Uma peculiaridade marcará o início da temporada 2017 para o Trio de Ferro da capital paulista. Os três grandes clubes da cidade começarão o ano sob o comando de novos técnicos. Não apenas em relação à idade, mas também ao tempo de carreira. O são-paulino Rogério Ceni, contudo, se considera o mais inexperiente ao se comparar com o palmeirense Eduardo Baptista e com o corintiano Fábio Carille.

“O Palmeiras tem um treinador bem mais experiente, que atua por um bom tempo. O Eduardo Baptista já passou pelo Fluminense, e fez outros trabalhos na Ponte Preta e no Sport. Nem pode ser considerado mais jovem”, avaliou Ceni, em coletiva concedida nesta quinta-feira, no CCT da Barra Funda.

“O Carille também é um treinador de longa rodagem. Não no profissional, mas nas categorias de base”, acrescentou, antes de fazer uma autoavaliação. “O único inexperiente talvez seja eu. Para mim será um grande desafio, como foi em toda a minha vida. Há 20 anos eu saí do gol para bater a primeira falta quando ninguém imaginava”, explicou.

Com 43 anos, Rogério Ceni está aposentado como goleiro desde o fim de 2015. Desde então, o maior ídolo da história do São Paulo se preparou para virar técnico, fazendo cursos no exterior e estágios com nomes de peso na função, como o do argentino Jorge Sampaoli.

Após despertar o interesse da diretoria e ser contratado, Rogério tratou de montar sua comissão técnica ao próprio gosto. Para isso, trouxe o britânico Michael Beale, ex-treinador do time sub-23 do Liverpool, para ser seu auxiliar, e o francês Charles Hembert para atuar como supervisor de futebol.

“É uma nova aventura na minha carreira e por isso me cerquei de pessoas como o Michael, com longa experiência em base para o nosso elenco de 50% feito da base, e como o Charles, que fez os mesmos cursos comigo na Inglaterra e estágio com o Sampaoli na Espanha”, concluiu.

Após dois dias de treinos na Barra Funda, o São Paulo desembarcou na madrugada desta sexta-feira na cidade norte-americana de Bradenton, onde o clube realizará a maior parte da pré-temporada. Lá, o Tricolor realizará amistosos e disputará a Copa Flórida já a partir das semifinais, no dia 19, quando enfrentará o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia.