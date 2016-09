Rodrigo Caio mantém sonho europeu e espera jogar contra o Palmeiras

Rodrigo Caio falou pela primeira vez depois da definição de sua permanência no São Paulo, nesta quinta-feira. O zagueiro não concedeu entrevista aos jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, porque o Tricolor segue trabalhando confinado no CT da Barra Funda. Então, à assessoria são-paulina, o jogador de 22 anos falou sobre as negociações sem sucesso com Sevilla, Hamburo e Napoli durante a janela de transferência, que fechou nesta quarta, e animou o torcedor sobre a possibilidade de se recuperar a tempo do clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Todo jogador tem o sonho de jogar na Europa. O meu não é diferente. Mas não fico frustrado. Pelo contrário. Fico feliz em permanecer e continuar com meu propósito de sempre querer ganhar títulos pelo São Paulo. Sonho eu tenho, mas tenho certeza que na hora certa as coisas vão acontecer”, comentou o atleta, que trata um estiramento na coxa direita para voltar a tempo do Choque-Rei marcado para o Palestra Itália.

“Estou me sentindo muito bem, praticamente sem dor. Ontem (quarta) já comecei a fazer um trabalho mais aeróbico. Espero que eu esteja bem na quarta-feira. Vou fazer um exame na segunda para saber como é que está, se a lesão está cicatrizada. Se estiver, estarei pronto para jogar. Se o professor quiser contar comigo, estarei à disposição”, avisou.

O mesmo otimismo de estar recuperado até quarta vale também para a situação do clube, na visão da revelação tricolor. Para Rodrigo Caio, o São Paulo pode sair dessa incômoda posição de lutar para não entrar na zona de rebaixamento e ainda almejar objetivos mais altos na temporada.

“Qualidade nosso elenco tem. E a gente mostrou isso no início do ano, quando conseguimos chegar à semifinal da Libertadores. E não por acaso isso. A gente trabalhou, se dedicou e a gente mostrou nossas condições. Acredito no nosso elenco. E nós vamos mostrar dentro de campo que nós temos condições de reverter tudo isso”, ressaltou, ainda empolgado depois de regressar ao clube com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

“Eu volto com uma alegria muito grande. Muito feliz. Pode ter certeza que volto mais experiente, depois de uma competição em que fui muito bem. Consegui ter um destaque muito positivo e acredito que posso ajudar muito ao São Paulo. Não só nesse momento difícil, mas para a gente conquistar nossos objetivos”, continuou.

Nem mesmo a lesão que o cortou da convocação inicial da Seleção Brasileira principal desanima o zagueiro. Aliás, o próprio Rodrigo Caio foi o responsável por avisar Tite que não teria como atender ao chamado em função de um problema ocorrido durante a final contra a Alemanha, no Maracanã, dia 20 de agosto.

“Eu conversei com ele (Tite) antes mesmo deles saberem que eu tinha me lesionados. Ele me ligou para dar os parabéns, como ele fez com todos os jogadores, acredito, e eu fui o primeiro a falar para ele que eu tinha sentido um estiramento na coxa. Mas eu fico na torcida para ele, por toda a equipe. Acredito que é o treinador mais preparado para colocar a Seleção nos trilhos”, elogiou.

“Vou acompanhar, vou estar na torcida. Gostaria muito de estar lá junto com eles, mas Deus sabe o que faz. Não foi dessa vez, mas tenho certeza que se eu continuar trabalhando, fazendo as coisas da forma que eu vinha fazendo, eu vou conseguir voltar para a Seleção”, encerrou Rodrigo Caio, muito sereno e claramente focado nos seus objetivos.



