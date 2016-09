Rodrigo Caio estuda tabela e diz que São Paulo tem de sonhar alto

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

As duas vitórias seguidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro descoloram a equipe da zona de rebaixamento, agora a distância é de seis pontos, e também serviram para encher o elenco de esperança em terminar bem o ano que já parecia perdido. Um dos mais empolgados é Rodrigo Caio, um dos destaques no triunfo em cima do Cruzeiro. O zagueiro revelou que ficou estudando a tabela da competição e garantiu que o Tricolor tem condições de mirar o G4.

“Eu vi a tabela ontem logo quando cheguei em casa. Estamos a sete pontos do Corinthians (5º colocado). (Temos) 34 e eles 41. Então, eu acredito que a gente tem chance de chegar. Claro que a gente tem que pensar em somar pontos fora de casa, a gente vem com bastante dificuldade, temos de focar nisso. Vamos pensar primeiro no domingo para gente conseguir uma vitória e, ai sim, pensar cada vez mais no G4”, projetou o campeão olímpico, sem receio de se decepcionar.

“Até o quarto colocado, que é o Santos, briga (pelo título). Acredito que a briga está entre eles e a gente briga pelo G4. Sabemos que é muito difícil, perdemos muitos pontos em casa, mas precisamos sonhar. Sonhar alto. E, para isso, precisamos somar pontos, principalmente fora de casa”, explicou, já de olho no confronto de domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba.

12º colocado na tabela de classificação, o São Paulo já vive u novo clima. A crise já não amedronta mais os jogadores. “Isso já faz parte do passado, graças a Deus. Estamos em um momento diferente agora. Espero que a gente possa almejar um pouco mais, se possível chegar ao G4”, reforçou Rodrigo Caio, antes de ressaltar a importância do período de confinamento imposto por Ricardo Gomes à época.

“A partir desse momento a equipe começou a focar. A semana de treinamento foi essencial, o professor colocou a cara dele. Isso foi importantíssimo. O time cresceu, voltou a jogar unido. O individual vai parecer, mas o coletivo é mais importante”, concluiu o zagueiro revelado em Cotia.



