Rodrigo Caio diz que renovação com o São Paulo é questão de tempo

Há tempos que São Paulo e Rodrigo Caio discutem uma renovação de contrato, mas até agora nada foi definido. A situação pode parecer incômoda, mas o próprio zagueiro fez questão de tranquilizar os torcedores são-paulinos deixando claro que o novo vínculo deve ser assinado em breve, sem grandes problemas. Rodrigo Caio está ligado ao Tricolor até outubro de 2018 e a ideia é estender o prazo por no mínimo mais dois anos.

“O São Paulo e meu empresário vêm conversando sempre para procurar resolver o quanto antes, então, a gente espera que se resolva o quanto antes. As duas partes querem isso. É difícil falar em datas, mas eles estão conversando e vão resolver”, garantiu o jogador durante o desembarque da delegação tricolor, nesta quinta.

Campeão olímpico no Rio com a Seleção Brasileira, a revelação de Cotia está com 23 anos e já recebeu propostas de Hamburgo, Sevilla, Lazio e Atlético de Madrid para deixar o São Paulo. A transferência para a Europa nunca aconteceu, mas o clube reconhece que precisa se blindar. Nesse contexto, a principal mudança de postura é uma valorização salarial a Rodrigo Caio, que mesmo com toda a notoriedade e boa fase, ainda recebe um dos salários mais baixos do elenco. Esse aumento também deve representar uma nova multa rescisória, que pode ser vantajosa em um futuro próximo aos cofres do São Paulo.

Aliás, nesta sexta-feira Tite convocará os jogadores que irão defender o Brasil nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e Rodrigo Caio mais uma vez vive a expectativa de ser lembrado pelo ex-técnico do Corinthians.

“A gente sempre fica em uma expectativa muito grande, mas, tranquilo, porque estou fazendo o melhor pelo meu clube, então, tranquilidade. Coloco nas mãos de Deus”, disse, evitando a empolgação em excesso.