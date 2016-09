Rodrigo Caio deve ser titular e Michel Bastos pode ser novidade no Tricolor

São Paulo Confira o treino do São Paulo no Morumbi

O São Paulo não terá muitas mudanças para encarar o Cruzeiro, no Morumbi, às 21 horas desta quinta-feira, mas vai contar com uma grata novidade. O zagueiro Rodrigo Caio está recuperado das dores no quadril e dos pouco mais de 30 pontos que levou na boca, ambos os lances durante o clássico contra o Palmeiras, e deve formar dupla de zaga com Maicon. O campeão olímpico treinou entre os titulares nesta quarta-feira.

Ricardo Gomes repetiu a estratégia que deu certo no fim de semana e mais uma vez levou o time para trabalhar no palco na partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de definir a equipe, a intenção também era aclimatizar os jogadores à temperatura e iluminação do Morumbi.

Outra alteração certa é o retorno de Mena à lateral esquerda. Depois de cumprir suspensão, o chileno retoma seu lugar entre os titulares. Com isso, Matheus Reis fica de novo apenas como suplente. Carlinhos, que sofreu um trauma no pé também no Choque-Rei, e Bruno, que vinha de tratando um estiramento na coxa, treinaram normalmente e devem ficar à disposição de Ricardo Gomes frente a Raposa.

Michel Bastos, que definiu sua permanência no clube depois de uma reunião com Marco Aurélio Cunha na terça, também trabalhou normalmente e tem chances de voltar a pelo menos entrar na lista de relacionados depois de ficar de fora em dois jogos seguidos do time.

Um ponto de destaque a atividade desta quarta, que teve portões fechados na maior parte do tempo, foi o clima descontraído, de muitas brincadeiras e verdadeiras gargalhadas entre os atletas. Fruto de uma vitória que não acontecia há seis jogos e parece ter sido suficiente para resgatar a alegria no São Paulo.

Recomendado para você